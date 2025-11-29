Новини Харкова – головне за 29 листопада: атаки на фронті
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:45
Де на фронті Харківщини було більше боїв минулої доби – Генштаб ЗСУ
Найбільше – 38 разів – росіяни атакували на Лиманському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни десять разів атакували ЗСУ у Вовчанську, біля Синельникового, Лиману та у бік Дворічанського й Колодязного.
На Куп’янському напрямку росіяни атакували 11 разів біля Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Кругляківки.
На Лиманському напрямку окупанти штурмували 38 разів біля Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Коровиного Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у бік села Червоний Став.
