Live

Новини Харкова – головне за 29 листопада: атаки на фронті

Події 08:47   29.11.2025
Оксана Якушко
Новини Харкова – головне за 29 листопада: атаки на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:45

Де на фронті Харківщини було більше боїв минулої доби – Генштаб ЗСУ

Найбільше – 38 разів – росіяни атакували на Лиманському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни десять разів атакували ЗСУ у Вовчанську, біля Синельникового, Лиману та у бік Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували 11 разів біля Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку окупанти штурмували 38 разів біля Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Коровиного Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у бік села Червоний Став.

Читайте також: Сьогодні 29 листопада 2025 року: яке свято і день в історії

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новини Харкова – головне за 29 листопада: атаки на фронті
Новини Харкова – головне за 29 листопада: атаки на фронті
29.11.2025, 08:47
Де на фронті Харківщини було найгарячіше минулої доби – Генштаб ЗСУ
Де на фронті Харківщини було найгарячіше минулої доби – Генштаб ЗСУ
29.11.2025, 08:32
Атака на Харків: у Салтівському районі – перебої в роботі електротранспорту
Атака на Харків: у Салтівському районі – перебої в роботі електротранспорту
28.11.2025, 21:28
Сьогодні 29 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 листопада 2025: яке свято та день в історії
29.11.2025, 06:00
Вибухи пролунали в Харкові: були перепади електроенергії, є постраждалий
Вибухи пролунали в Харкові: були перепади електроенергії, є постраждалий
28.11.2025, 21:20
Наступ на півночі, масова бійка підлітків у Харкові – підсумки 28 листопада
Наступ на півночі, масова бійка підлітків у Харкові – підсумки 28 листопада
28.11.2025, 23:00

Новини за темою:

28.11.2025
Наступ на півночі, масова бійка підлітків у Харкові – підсумки 28 листопада
28.11.2025
Новини Харкова – головне за 28 листопада: чий Вовчанськ, вечірні “прильоти”
26.11.2025
Ракетний удар, проблеми з теплом і водою в Харкові – підсумки 26 листопада
26.11.2025
Новини Харкова – головне 26 листопада: удари по передмістю, відключення світла
25.11.2025
Масований удар по Україні, Харків без води – підсумки 25 листопада


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 29 листопада: атаки на фронті», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2025 в 08:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".