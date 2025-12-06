Массированная атака на Украину: удар по ж/д, где пропали тепло и вода (фото)

Взрывы в разных регионах Украины начали раздаваться в ночь на 6 декабря. Обстрелы продолжились и утром.

По данным ГСЧС Украины, всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы Киевской области находились под массированным обстрелом россиян. Три человека пострадали. В частности, в городе Фастов враг атаковал железнодорожную инфраструктуру, некоторые пригородные маршруты сократили, сообщили в АО «Укрзалізниця».

Удары зафиксировали и в Днепре. Там произошло несколько пожаров, информировал в. и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

В Одесской области в результате повреждений без теплоснабжения остаются 9500 абонентов, без водоснабжения 34000 абонентов, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Под атакой оказались и портовые объекты: часть инфраструктуры обесточена, операторы перешли на резервное питание от генераторов. Обломками и взрывной волной повреждены административное здание и элементы портовой инфраструктуры», — добавил Кулеба.

Он уточнил, что ударам подверглись объекты электро- и теплогенерации на Черниговщине, Запорожье, Львовщине и Днепропетровщине. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением.

Напомним, почти всю ночь в Воздушных силах ВСУ информировали о вражеских БпЛА над разными регионами Украины. Также ночью взлетал МиГ-31К. Уже к утру, около 05:00, в ВС ВСУ отмечали, что, вероятно, были осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации: Ту-95МС и Ту-160.