Новости Харькова – главное за 6 декабря: как прошла ночь
Фото: Елена Нагорная
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:45
Тревога в Харькове продолжалась всю ночь
Сирена прозвучала в областном центре еще около 21:00 5 декабря. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о БпЛА, что летели в направлении Харькова с севера.
Уже в 22:18 в ВС ВСУ информировали, что над городом зафиксирован вражеский БпЛА, вероятно, разведывательный.
О вражеских дронах над регионом сообщали до 02:00.
Также ночью взлетал МиГ-31К. В ВС ВСУ информировали о пусках скоростных целей в сторону Днепра и Киева.
Уже к утру, около 05:00, в ВС ВСУ отмечали, что, вероятно, были осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации: Ту-95МС и Ту-160.
По состоянию на 06:45 в Харькове тревога актуальна.
Дата публикации материала: 6 декабря 2025 в 06:45