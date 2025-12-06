Новости Харькова – главное за 6 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:45

Тревога в Харькове продолжалась всю ночь

Сирена прозвучала в областном центре еще около 21:00 5 декабря. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о БпЛА, что летели в направлении Харькова с севера.

Уже в 22:18 в ВС ВСУ информировали, что над городом зафиксирован вражеский БпЛА, вероятно, разведывательный.

О вражеских дронах над регионом сообщали до 02:00.

Также ночью взлетал МиГ-31К. В ВС ВСУ информировали о пусках скоростных целей в сторону Днепра и Киева.

Уже к утру, около 05:00, в ВС ВСУ отмечали, что, вероятно, были осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации: Ту-95МС и Ту-160.

По состоянию на 06:45 в Харькове тревога актуальна.