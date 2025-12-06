Синегубов: КАБы и более 20 БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки
За прошедшие сутки враг обстрелял Харьков и шесть населенных пунктов области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в традиционной утренней сводке.
Двое мужчин 52 и 55 лет погибли в результате удара по селу Капитоловка.
Харьков атаковал БпЛА типа «Молния».
По данным Синегубова, враг выпустил на регион: два КАБа и 22 БпЛА разных типов – «Герань-2», «Ланцет» и «Молния». Также применил один FPV-дрон.
В городе Изюм в результате обстрелов повреждены частный дом, два автомобиля, в селе Новое пострадала железнодорожная инфраструктура, в селе Коробчино повреждены частный дом, гараж, хозяйственная постройка, в селе Катериновка пострадал частный дом.
Напомним, накануне, 5 декабря, вечером россияне атаковали беспилотником Шевченковский район Харькова. Об этом сообщал мэр Игорь Терехов. По его данным, враг ударил БпЛА типа «Молния». Пострадавших в результате «прилета» не было. Из-за атаки повреждены несколько частных домов.
