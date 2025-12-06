Синєгубов: КАБи та понад 20 БпЛА атакували Харківщину минулої доби
Протягом минулої доби ворог обстріляв Харків та шість населених пунктів області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у традиційному ранковому зведенні.
Двоє чоловіків 52 та 55 років загинули внаслідок удару по селу Капитолівка.
Харків атакував БпЛА типу «Молния».
За даними Синєгубова, ворог випустив на регіон: два КАБи та 22 БпЛА різних типів – «Герань-2», «Ланцет» та «Молния». Також застосував один FPV-дрон.
У місті Ізюм внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, два автомобілі, у селі Нове постраждала залізнична інфраструктура, у селі Коробчине пошкоджені приватний будинок, гараж, господарча споруда, у селі Катеринівка постраждав приватний дім.
Нагадаємо, напередодні, 5 грудня, ввечері росіяни атакували безпілотником Шевченківський район Харкова. Про це повідомляв мер Ігор Терехов. За його даними, ворог вдарив БпЛА типу «Молния». Постраждалих внаслідок «прильоту» не було. Через атаку пошкоджені кілька приватних будинків.
