Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару

Росіяни вдарили БпЛА по Шевченківському району міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“За попередньою інформацією, зафіксовано попадання БпЛА невстановленого типу у Шевченківському районі. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила, як і дані про руйнування. З’ясовуємо деталі”, – йдеться у повідомленні міського голови.

Пізніше мер Харкова Терехов повідомив, що влучання БпЛА «Молния» по Шевченківському району підтверджено. Пошкоджені кілька приватних будинків, але, на щастя, без потерпілих.