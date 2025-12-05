Live

Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару

Події 18:13   05.12.2025
Оксана Якушко
Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару

Росіяни вдарили БпЛА по Шевченківському району міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

“За попередньою інформацією, зафіксовано попадання БпЛА невстановленого типу у Шевченківському районі. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила, як і дані про руйнування. З’ясовуємо деталі”, – йдеться у повідомленні міського голови.

Пізніше мер Харкова Терехов повідомив, що влучання БпЛА «Молния» по Шевченківському району підтверджено. Пошкоджені кілька приватних будинків, але, на щастя, без потерпілих.

Читайте також: Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Як вимикатимуть світло 6 грудня у Харківській області: графіки
Як вимикатимуть світло 6 грудня у Харківській області: графіки
05.12.2025, 19:08
Один бій триває на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Один бій триває на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
05.12.2025, 16:43
Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару
Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару
05.12.2025, 18:13
Nissan на смерть збив пішохода на Харківщині
Nissan на смерть збив пішохода на Харківщині
05.12.2025, 16:12
10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року
10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року
05.12.2025, 17:35
Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин
Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин
05.12.2025, 13:26

Новини за темою:

05.12.2025
10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року
04.12.2025
Вибухи чути у Харкові ввечері 4 грудня: місто під атакою дронів
04.12.2025
Мер Харкова Терехов зустрівся з представниками Посольства Швеції
04.12.2025
Терехов зустрівся з послом Франції: як підтримують Харків
04.12.2025
“Діти повинні мати можливість забути” – Терехов у Харкові на відкритті центру


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2025 в 18:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили БпЛА по Шевченківському району міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. ".