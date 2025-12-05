Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару
Росіяни вдарили БпЛА по Шевченківському району міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“За попередньою інформацією, зафіксовано попадання БпЛА невстановленого типу у Шевченківському районі. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила, як і дані про руйнування. З’ясовуємо деталі”, – йдеться у повідомленні міського голови.
Пізніше мер Харкова Терехов повідомив, що влучання БпЛА «Молния» по Шевченківському району підтверджено. Пошкоджені кілька приватних будинків, але, на щастя, без потерпілих.
Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, Харків;
Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2025 в 18:13;