Авіаудар та 15 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину

Де минулої доби атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно–Слобожанському напрямку відбулося десять боїв в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману.

На Куп’янському напрямку зафіксували п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки.

Крім цього, ворог вдарив із авіації по селу Коробчине.

«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів, скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни інформували: на Харківщині є просування як в українських захисників, так і в окупантів. За даними аналітиків, геолокаційні кадри показують, що українські воїни просунулися у центрі Куп’янська. Тим часом, продовжують в ISW, росіяни нещодавно мали успіхи у напрямку Борової.