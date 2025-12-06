Авіаудар та 15 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину
Де минулої доби атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Південно–Слобожанському напрямку відбулося десять боїв в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману.
На Куп’янському напрямку зафіксували п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки.
Крім цього, ворог вдарив із авіації по селу Коробчине.
«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів, скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни інформували: на Харківщині є просування як в українських захисників, так і в окупантів. За даними аналітиків, геолокаційні кадри показують, що українські воїни просунулися у центрі Куп’янська. Тим часом, продовжують в ISW, росіяни нещодавно мали успіхи у напрямку Борової.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Авіаудар та 15 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2025 в 08:10;