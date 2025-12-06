Авиаудар и 15 атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине

Где за прошедшие сутки атаковали оккупанты на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боев в районах Волчанска, Прилипки, Отрадного и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении зафиксировали пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки.

Кроме этого, враг ударил из авиации по селу Коробчино.

«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара, сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовал 6602 дрона-камикадзе и произвел 4988 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 138 из реактивных систем залпового огня», — отметили в Генштабе.

Напомним, в Институте изучения войны информировали: в Харьковской области есть продвижение как у украинских защитников, так и у оккупантов. По данным аналитиков, геолокационные кадры показывают, что украинские воины продвинулись в центре Купянска. Тем временем, продолжают в ISW, россияне недавно имели успехи в направлении Боровой.