ISW: СОУ просунулись у центрі Куп’янська, війська РФ – у напрямку Борової

В Інституті вивчення війни інформують: на Харківщині є просування як в українських захисників, так і в окупантів.

За даними аналітиків, геолокаційні кадри показують, що українські воїни просунулися у центрі Куп’янська.

Тим часом, продовжують в ISW, росіяни нещодавно просунулись у напрямку Борової.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися у південній частині Богуславки (на північ від Борової)», – зазначили в Інституті вивчення війни.

При цьому аналітики не підтверджують заяви блогерів РФ про те, що окупанти мали успіхи на сході і півдні Богуславки.

На Харківському та Великобурлуцькому напрямках просувань росіян немає, зазначили в ISW.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив просування росіян у Вовчанську.