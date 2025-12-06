Live

Что за взрыв слышали харьковчане, рассказал Терехов

Общество 14:23   06.12.2025
Виктория Яковенко
Что за взрыв слышали харьковчане, рассказал Терехов Скриншот

Около 14:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Мэр города Игорь Терехов объяснил, что это было.

По данным городского головы, взрыв связан с контролируемым уничтожением специалистами неразорвавшегося БпЛА «Молния» в Шевченковском районе.

Напомним, накануне, 5 декабря, вечером россияне атаковали беспилотником Шевченковский район Харькова. Об этом сообщал мэр Игорь Терехов. По его данным, враг ударил БпЛА типа «Молния». Пострадавших в результате «прилета» не было. Из-за атаки повреждены несколько частных домов.

Автор: Виктория Яковенко
