Що за вибух чули харків’яни, розповів Терехов

Суспільство 14:23   06.12.2025
Вікторія Яковенко
Що за вибух чули харків’яни, розповів Терехов Скріншот

Близько 14:00 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Мер міста Ігор Терехов пояснив, що це було.

За даними міського голови, вибух пов’язаний з контрольованим знищенням фахівцями нерозірваного БпЛА «Молния» у Шевченківському районі.

Нагадаємо, напередодні, 5 грудня, ввечері росіяни атакували безпілотником Шевченківський район Харкова. Про це повідомляв мер Ігор Терехов. За його даними, ворог вдарив БпЛА типу «Молния». Постраждалих внаслідок «прильоту» не було. Через атаку пошкоджені кілька приватних будинків.

Читайте також: Синєгубов: КАБи та понад 20 БпЛА атакували Харківщину минулої доби

Автор: Вікторія Яковенко
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко