Сессию облсовета созывают в Харькове: что будут решать депутаты
Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве ХХХVI сессии.
Пленарное заседание запланировано на 18 декабря, сообщила пресс-служба облсовета.
Традиционно депутаты соберутся онлайн. В случае «наступления исключительных случаев» дату и время могут перенести. На повестке дня сессии 34 вопроса и «разное».
В частности, депутаты будут утверждать и вносить изменения в ряд областных программ. Также на сессии будут увольнять и назначать руководителей коммунальных предприятий.
Кроме того, депутаты должны утвердить план работы областного совета на 2026 год.
Напомним, депутат Харьковского облсовета погиб в автокатастрофе. О трагической смерти Сергея Федорика сообщила пресс-служба облсовета. Он входил во фракцию «Слуги народа» и работал в комиссии по планированию социально-экономического развития региона. В облсовет Федорик баллотировался от Берестинского района и во время избирательной компании сообщал, что у него есть предприятие на Зачепиловщине. Его фермерское хозяйство зарегистрировано в селе Лебяжье. При этом, по данным движения «Честно», жил депутат не на Харьковщине, а на Днепропетровщине – в городе Самар. Дополнительные данные об обстоятельствах ДТП, в котором погиб Сергей Федорик, его коллеги не предоставили.
Дата публикации материала: 6 декабря 2025 в 11:00