Сесію облради скликають у Харкові: що вирішуватимуть депутати
Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання почергової – ХХХVІ сесії.
Пленарне засідання заплановане на 18 грудня, повідомила пресслужба облради.
Традиційно депутати зберуться онлайн. У разі «настання виняткових випадків» дату та час можуть перенести. Наразі на порядку денному сесії 34 питання та «різне».
Зокрема, депутати затверджуватимуть та вноситимуть зміни до низки обласних програм. Також на сесії звільнятимуть та призначатимуть керівників комунальних підприємств.
Крім цього, депутати мають затвердити план роботи обласної ради на 2026 рік.
Нагадаємо, депутат Харківської облради загинув в автокатастрофі. Про трагічну смерть Сергія Федорика повідомила пресслужба облради. Він входив до фракції «Слуги народу» та працював у комісії з питань планування соціально-економічного розвитку регіону. До облради Федорик балотувався від Берестинського району та під час виборчої компанії повідомляв, що має підприємство на Зачепилівщині. Його фермерське господарство зареєстроване в селі Леб’яже. При цьому, за даними руху «Чесно» жив депутат не на Харківщині, а на Дніпропетровщині – в місті Самар. Додаткових даних про обставини ДТП, в якому загинув Сергій Федорик, його колеги не надали.
6 Грудня 2025 в 11:00