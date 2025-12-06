С Днем Святого Николая поздравили детей погибших спасателей на Харьковщине 📷
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
6 декабря, в День Святого Николая в Харьковской области бойцы ГСЧС поздравили детей погибших побратимов.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что с начала полномасштабного вторжения в регионе погибли девять спасателей при исполнении служебных обязанностей.
«Они отдали свою жизнь, спасая других. Мы помним каждого из них, чтим их подвиг во имя Украины и считаем своим долгом всегда быть рядом с семьями погибших побратимов. Даже в самые темные времена войны должно быть место для света, добра и искренних детских улыбок. Ведь каждый ребенок ждет чуда — и в День Святого Николая оно обязательно должно осуществиться», — написали в ГСЧС.
Детям погибших героев вручили подарки.
