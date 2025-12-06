Live

С Днем Святого Николая поздравили детей погибших спасателей на Харьковщине 📷

Общество 13:11   06.12.2025
Виктория Яковенко
С Днем Святого Николая поздравили детей погибших спасателей на Харьковщине 📷 Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

6 декабря, в День Святого Николая в Харьковской области бойцы ГСЧС поздравили детей погибших побратимов.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что с начала полномасштабного вторжения в регионе погибли девять спасателей при исполнении служебных обязанностей.

«Они отдали свою жизнь, спасая других. Мы помним каждого из них, чтим их подвиг во имя Украины и считаем своим долгом всегда быть рядом с семьями погибших побратимов. Даже в самые темные времена войны должно быть место для света, добра и искренних детских улыбок. Ведь каждый ребенок ждет чуда — и в День Святого Николая оно обязательно должно осуществиться», — написали в ГСЧС.

Детям погибших героев вручили подарки.

детей поздравили с Днем Николая
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
детей поздравили с Днем Николая
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
детей поздравили с Днем Николая
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
детей поздравили с Днем Николая
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Сегодня 6 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 6 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 декабря 2025: какой праздник и день в истории
06.12.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 6 декабря: День Святого Николая, что со светом
Новости Харькова – главное за 6 декабря: День Святого Николая, что со светом
06.12.2025, 13:31
Массированная атака на Украину: удар по ж/д, где пропали тепло и вода (фото)
Массированная атака на Украину: удар по ж/д, где пропали тепло и вода (фото)
06.12.2025, 09:35
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
04.12.2025, 11:04
Россияне атаковали Харьков с помощью БпЛА: куда нанесли удар
Россияне атаковали Харьков с помощью БпЛА: куда нанесли удар
05.12.2025, 18:13
Аварийные отключения света ввели в Харькове: просят не обращаться на 1562
Аварийные отключения света ввели в Харькове: просят не обращаться на 1562
06.12.2025, 13:27

Новости по теме:

05.12.2025
Харьков после атаки БпЛА: в ГСЧС показали фото с мест «прилетов»
04.12.2025
Пострадала женщина, погиб мужчина: ГСЧС о сутках в регионе
02.12.2025
О 23 атаках РФ сообщил Генштаб: где прорывались россияне
02.12.2025
Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
30.11.2025
Бушевали пожары: в ГСЧС показали последствия ночных ударов по Купянщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «С Днем Святого Николая поздравили детей погибших спасателей на Харьковщине 📷», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2025 в 13:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 декабря, в День Святого Николая в Харьковской области бойцы ГСЧС поздравили детей погибших побратимов.".