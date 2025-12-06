З Днем Святого Миколая привітали дітей загиблих рятувальників на Харківщині 📷

6 грудня, у День Святого Миколая на Харківщині бійці ДСНС привітали дітей загиблих побратимів.

У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення в регіоні загинули дев’ять рятувальників під час виконання службових обов’язків.

«Вони віддали своє життя, рятуючи інших. Ми пам’ятаємо кожного з них, шануємо їхній подвиг в ім’я України та вважаємо своїм обов’язком завжди бути поруч із родинами полеглих побратимів. Навіть у найтемніші часи війни має бути місце для світла, добра та щирих дитячих усмішок. Адже кожна дитина чекає на диво — і у День Святого Миколая воно обов’язково має здійснитися», – написали у ДСНС.

Дітям загиблих героїв вручили подарунки.