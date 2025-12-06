«Сторожил руины»: с Купянщины вывезли собаку, владелец которой погиб (видео)

Из Купянского направления правоохранители совместно с волонтерами эвакуировали собаку по кличке Каштан.

«Пес долго оставался возле своего дома. Вернее, того, что от него осталось. Во дворе, среди обломков и бетонных плит, он ждал хозяина, который уже никогда не вернется. Его владелец погиб прямо в своем доме в результате «прилета» беспилотника. После трагедии Каштан не отходил от завалов, сторожил эти руины, будто охранял память о своем хозяине. Сегодня полицейские вместе с волонтерами забрали собаку», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, харизматичный красавчик поселился в экопарке под Харьковом. Так рекомендовали сотрудники нового жителя – козлика по кличке Снежок. Под Харьков козлик переселился из Изюмского района, где жил в семье. Его хозяева пенсионного возраста Мария Петровна и Василий Маркович заботились о животном с вниманием и теплом. Но ухаживать за ним становилось все сложнее. Поэтому пара обратилась в экопарк, чтобы передать любимца в надежные руки.