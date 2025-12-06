«Сторожил руины»: с Купянщины вывезли собаку, владелец которой погиб (видео)
Из Купянского направления правоохранители совместно с волонтерами эвакуировали собаку по кличке Каштан.
«Пес долго оставался возле своего дома. Вернее, того, что от него осталось. Во дворе, среди обломков и бетонных плит, он ждал хозяина, который уже никогда не вернется. Его владелец погиб прямо в своем доме в результате «прилета» беспилотника. После трагедии Каштан не отходил от завалов, сторожил эти руины, будто охранял память о своем хозяине. Сегодня полицейские вместе с волонтерами забрали собаку», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, харизматичный красавчик поселился в экопарке под Харьковом. Так рекомендовали сотрудники нового жителя – козлика по кличке Снежок. Под Харьков козлик переселился из Изюмского района, где жил в семье. Его хозяева пенсионного возраста Мария Петровна и Василий Маркович заботились о животном с вниманием и теплом. Но ухаживать за ним становилось все сложнее. Поэтому пара обратилась в экопарк, чтобы передать любимца в надежные руки.
Читайте также: В День ВСУ одной из бригад присвоили наименование «Харьковская»
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Сторожил руины»: с Купянщины вывезли собаку, владелец которой погиб (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 декабря 2025 в 19:01;