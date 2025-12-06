Live

«Сторожил руины»: с Купянщины вывезли собаку, владелец которой погиб (видео)

Общество 19:01   06.12.2025
Виктория Яковенко
«Сторожил руины»: с Купянщины вывезли собаку, владелец которой погиб (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Из Купянского направления правоохранители совместно с волонтерами эвакуировали собаку по кличке Каштан.

«Пес долго оставался возле своего дома. Вернее, того, что от него осталось. Во дворе, среди обломков и бетонных плит, он ждал хозяина, который уже никогда не вернется. Его владелец погиб прямо в своем доме в результате «прилета» беспилотника. После трагедии Каштан не отходил от завалов, сторожил эти руины, будто охранял память о своем хозяине. Сегодня полицейские вместе с волонтерами забрали собаку», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко
