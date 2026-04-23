Общество 13:10   23.04.2026
Виктория Яковенко
Присвоила миллионы: схема в автошколе на Купянщине, директор под подозрением

Правоохранители сообщили о подозрении 52-летней руководительнице одной из автошкол в Купянском районе, которая, по версии следствия, присвоила миллионы гривен государственных средств, выделенных на обучение по ваучерам.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в течение октября 2025-го-января 2026 фигурантка заключала фиктивные договоры на подготовку граждан, которые получили ваучеры от центра занятости для обучения на водителей категории «С».

«В то же время она знала, что заведение не прошло обязательную переаттестацию и не имело грузовых автомобилей для предоставления образовательных услуг. Кроме того, учитывая активные боевые действия на территории Купянского района, проведение занятий в автошколе было невозможно, а ни одна группа слушателей не зарегистрирована», — рассказали правоохранители.

Несмотря на это, говорят в прокуратуре, директор утверждала документы, в которые вносила ложные сведения: якобы все ученики полностью прошли обучение, составили государственную квалификационную аттестацию и получили профессию водителя. Таким образом фигурантка незаконно «подготовила» 72 водителя.

«На основании чего на счет автошколы было безосновательно перечислено более 2,1 миллиона гривен за фактически неоказанные услуги», — выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщине сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим положением в условиях военного положения, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК). Сейчас ей готовятся избрать меру пресечения.

