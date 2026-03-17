FPV-дроны вновь атаковали «скорую» на Купянщине – Канашевич

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич рассказал, что накануне громада как минимум пять раз оказалась под российскими обстрелами.

Первые «прилеты» зафиксировали в 10:20 в селе Грушовка. По населенному пункту ударил КАБ. В 12:03 около кладбища в селе Василенково ударила «Молния». В обоих случаях информации о пострадавших и разрушениях не было.

«16 марта, 13:37 ул. Центральная, с. Просянка, Кондрашовская громада, произошел обстрел с применением FPV-дронов, в результате обстрела поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи. Информация о пострадавших и погибших не поступала», – уточнил Канашевич.

В селе Гусинка из-за обстрела поврежден частный дом, а в результате «прилета» беспилотника по трассе Чугуев-Меловое погиб 63-летний мужчина.

Напомним, 15 марта около 05:10 между селами Новая Александровка и Красная волна Купянского района российский FPV-дрон ударил по машине скорой помощи, транспортировавшей раненых. Погиб врач Дмитрий Колесник и медтехник Олег Журавлев. Парамедик Александр Дудулад получил ранения.