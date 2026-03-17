FPV-дрони знову атакували “швидку” на Куп’янщині – Канашевич

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич розповів, що напередодні громада щонайменше п’ять разів опинилася під російськими обстрілами.

Перші «прильоти» зафіксували о 10:20 у селі Грушівка. По населеному пункту вдарив КАБ. О 12:03 біля цвинтаря в селі Василенкове вдарила «Молния». В обох випадках інформації про постраждалих та руйнування не було.

«16 березня, 13:37 вул. Центральна, с. Просянка, Кіндрашівська громада, відбувся обстріл із застосуванням FPV-дронів, внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила», – уточнив Канашевич.

У селі Гусинка через обстріли пошкоджений приватний будинок, а внаслідок «прильоту» безпілотника по трасі Чугуїв-Мілове загинув 63-річний чоловік.

Нагадаємо, 15 березня близько 05:10 між селами Нова Олександрівка та Червона хвиля Куп’янського району російський FPV-дрон вдарив по машині швидкої допомоги, яка транспортувала поранених. Загинув лікар Дмитро Колесник та медтехнік Олег Журавльов. Парамедик Олександр Дудулад отримав поранення.