Live

FPV-дрони знову атакували “швидку” на Куп’янщині – Канашевич

Події 11:46   17.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич розповів, що напередодні громада щонайменше п’ять разів опинилася під російськими обстрілами. 

Перші «прильоти» зафіксували о 10:20 у селі Грушівка. По населеному пункту вдарив КАБ. О 12:03 біля цвинтаря в селі Василенкове вдарила «Молния». В обох випадках інформації про постраждалих та руйнування не було.

«16 березня, 13:37 вул. Центральна, с. Просянка, Кіндрашівська громада, відбувся обстріл із застосуванням FPV-дронів, внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила», – уточнив Канашевич.

У селі Гусинка через обстріли пошкоджений приватний будинок, а внаслідок «прильоту» безпілотника по трасі Чугуїв-Мілове загинув 63-річний чоловік.

Нагадаємо, 15 березня близько 05:10 між селами Нова Олександрівка та Червона хвиля Куп’янського району російський FPV-дрон вдарив по машині швидкої допомоги, яка транспортувала поранених. Загинув лікар Дмитро Колесник та медтехнік Олег Журавльов. Парамедик Олександр Дудулад отримав поранення.

Читайте також: До середини травня перекрили вулицю у Харкові – як об’їжджати

Популярно
У в’язницю відправили держвиконавця у Харкові: його піймали на хабарі
У в’язницю відправили держвиконавця у Харкові: його піймали на хабарі
17.03.2026, 12:08
FPV-дрони знову атакували “швидку” на Куп’янщині – Канашевич
FPV-дрони знову атакували “швидку” на Куп’янщині – Канашевич
17.03.2026, 11:46
Пса Патрона на телеканалі «Рада» більше, ніж депутатів опозиції – Геращенко
Пса Патрона на телеканалі «Рада» більше, ніж депутатів опозиції – Геращенко
17.03.2026, 10:00
До середини травня перекрили вулицю в Харкові – як об’їжджати
До середини травня перекрили вулицю в Харкові – як об’їжджати
17.03.2026, 11:05
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
Врізався в авто в Салтівському районі й поїхав: виявилося, що водій був п’яний
Врізався в авто в Салтівському районі й поїхав: виявилося, що водій був п’яний
17.03.2026, 10:42

Новини за темою:

16.03.2026
Ранкові удари БпЛА по Харкову: з’явилися фото з місць “прильотів”
11.03.2026
У Мерефі – «приліт» БпЛА в будинок: серед постраждалих – 6-річна дитина (фото)
10.03.2026
Як збивали БпЛА, що летіли на Харків: відео показали оборонці
09.03.2026
БпЛА влетів у дім у Чугуєві: поліцейські показали, як рятували мешканців 📹
07.03.2026
Росіяни повторно атакували БпЛА центр Чугуєва – ще троє постраждалих (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «FPV-дрони знову атакували “швидку” на Куп’янщині – Канашевич», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
