FPV-дрони знову атакували “швидку” на Куп’янщині – Канашевич
Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич розповів, що напередодні громада щонайменше п’ять разів опинилася під російськими обстрілами.
Перші «прильоти» зафіксували о 10:20 у селі Грушівка. По населеному пункту вдарив КАБ. О 12:03 біля цвинтаря в селі Василенкове вдарила «Молния». В обох випадках інформації про постраждалих та руйнування не було.
«16 березня, 13:37 вул. Центральна, с. Просянка, Кіндрашівська громада, відбувся обстріл із застосуванням FPV-дронів, внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила», – уточнив Канашевич.
У селі Гусинка через обстріли пошкоджений приватний будинок, а внаслідок «прильоту» безпілотника по трасі Чугуїв-Мілове загинув 63-річний чоловік.
Нагадаємо, 15 березня близько 05:10 між селами Нова Олександрівка та Червона хвиля Куп’янського району російський FPV-дрон вдарив по машині швидкої допомоги, яка транспортувала поранених. Загинув лікар Дмитро Колесник та медтехнік Олег Журавльов. Парамедик Олександр Дудулад отримав поранення.
Теги: атака БпЛА, дрони, Купянщина;
Якщо вам цікава новина: «FPV-дрони знову атакували “швидку” на Куп’янщині – Канашевич», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 11:46;