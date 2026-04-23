Привласнила мільйони: схема в автошколі на Куп’янщині, директорка під підозрою
Правоохоронці повідомили про підозру 52-річній керівниці однієї з автошкіл у Куп’янському районі, яка, за версією слідства, привласнила мільйони гривень державних коштів, виділених на навчання за ваучерами.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що протягом жовтня 2025-го-січня 2026 року фігурантка укладала фіктивні договори на підготовку громадян, які отримали ваучери від центру зайнятості для навчання на водіїв категорії «С».
«Водночас вона знала, що заклад не пройшов обов’язкову переатестацію та не мав вантажних автомобілів для надання освітніх послуг. Крім того, з огляду на активні бойові дії на території Куп’янського району, проведення занять у автошколі було неможливим, а жодної групи слухачів не зареєстровано», – розповіли правоохоронці.
Попри це, кажуть у прокуратурі, директорка затверджувала документи, до яких вносила неправдиві відомості: нібито всі учні повністю пройшли навчання, склали державну кваліфікаційну атестацію та отримали професію водія. У такий спосіб фігурантка незаконно «підготувала» 72 водіїв.
«На підставі чого на рахунок автошколи було безпідставно перераховано понад 2,1 мільйона гривень за фактично ненадані послуги», – з’ясували в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Жінці повідомили про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм становищем в умовах воєнного стану, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). Наразі їй готуються обрати запобіжний захід.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автошкола, Купянщина, підозра, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 13:10;
Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 13:10;