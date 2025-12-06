Live

«Сторожив руїни»: з Куп’янщини вивезли собаку, власник якого загинув (відео)

Суспільство 19:01   06.12.2025
Вікторія Яковенко
З Куп’янського напрямку правоохоронці спільно з волонтерами евакуювали собаку на прізвисько Каштан.

«Пес довго залишався біля свого дому. Точніше, того, що від нього лишилося. На подвір’ї, серед уламків і бетонних плит, він чекав на господаря, який уже ніколи не повернеться. Його власник загинув просто у своєму будинку внаслідок «прильоту» безпілотника. Після трагедії Каштан не відходив від завалів, сторожив ці руїни, ніби охороняв пам’ять про свого господаря. Сьогодні поліцейські разом з волонтерами забрали собаку», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, харизматичний красень оселився в екопарку під Харковом. Так рекомендували співробітники нового мешканця – козлика на прізвисько Сніжок. Під Харків козлик переселився з Ізюмського району, де жив у родині. Його господарі поважного віку Марія Петрівна та Василь Маркович дбали про тварину з увагою та теплом. Але доглядати його ставало все складніше. Тому пара звернулася до екопарку, щоб передати улюбленця в надійні руки.

Автор: Вікторія Яковенко
