«Сторожив руїни»: з Куп’янщини вивезли собаку, власник якого загинув (відео)

З Куп’янського напрямку правоохоронці спільно з волонтерами евакуювали собаку на прізвисько Каштан.

«Пес довго залишався біля свого дому. Точніше, того, що від нього лишилося. На подвір’ї, серед уламків і бетонних плит, він чекав на господаря, який уже ніколи не повернеться. Його власник загинув просто у своєму будинку внаслідок «прильоту» безпілотника. Після трагедії Каштан не відходив від завалів, сторожив ці руїни, ніби охороняв пам’ять про свого господаря. Сьогодні поліцейські разом з волонтерами забрали собаку», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, харизматичний красень оселився в екопарку під Харковом. Так рекомендували співробітники нового мешканця – козлика на прізвисько Сніжок. Під Харків козлик переселився з Ізюмського району, де жив у родині. Його господарі поважного віку Марія Петрівна та Василь Маркович дбали про тварину з увагою та теплом. Але доглядати його ставало все складніше. Тому пара звернулася до екопарку, щоб передати улюбленця в надійні руки.