Під Харковом оселився харизматичний красень (відео)

Суспільство 09:47   05.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Під Харковом оселився харизматичний красень (відео) Бал хризантем відкрили в харківському екопарку. Фото: скриншот

В екопарку під Харковом – новий мешканець. 

Як розповіли у пресслужбі екопарку, до них переїхав козлик Сніжок.

“Новий харизматичний мешканець — козлик Сніжок. До нас білосніжний красень приїхав із Волохового Яру, де жив у родині, яка дбала про нього з великою увагою та теплом. Марії Петрівні — 79, Василю Марковичу — 86”, – пишуть у пресслужбі.

Відео: Харківський екопарк

Попри вік, пара дбала про тварину – Сніжка годували і намагалися дати все найкраще. Однак згодом доглядати його ставало все складніше.

“Тому вирішили знайти для свого улюбленця місце, де про нього добре подбають, тому звернулися до Фельдмана Екопарку. Так він і став частиною нашої великої родини”, – додали в екопарку.

Читайте також: Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Якщо вам цікава новина: «Під Харковом оселився харизматичний красень (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

