Під Харковом оселився харизматичний красень (відео)

В екопарку під Харковом – новий мешканець.

Як розповіли у пресслужбі екопарку, до них переїхав козлик Сніжок.

“Новий харизматичний мешканець — козлик Сніжок. До нас білосніжний красень приїхав із Волохового Яру, де жив у родині, яка дбала про нього з великою увагою та теплом. Марії Петрівні — 79, Василю Марковичу — 86”, – пишуть у пресслужбі.

Відео: Харківський екопарк

Попри вік, пара дбала про тварину – Сніжка годували і намагалися дати все найкраще. Однак згодом доглядати його ставало все складніше.

“Тому вирішили знайти для свого улюбленця місце, де про нього добре подбають, тому звернулися до Фельдмана Екопарку. Так він і став частиною нашої великої родини”, – додали в екопарку.