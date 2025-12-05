Під Харковом оселився харизматичний красень (відео)
Бал хризантем відкрили в харківському екопарку. Фото: скриншот
В екопарку під Харковом – новий мешканець.
Як розповіли у пресслужбі екопарку, до них переїхав козлик Сніжок.
“Новий харизматичний мешканець — козлик Сніжок. До нас білосніжний красень приїхав із Волохового Яру, де жив у родині, яка дбала про нього з великою увагою та теплом. Марії Петрівні — 79, Василю Марковичу — 86”, – пишуть у пресслужбі.
Відео: Харківський екопарк
Попри вік, пара дбала про тварину – Сніжка годували і намагалися дати все найкраще. Однак згодом доглядати його ставало все складніше.
“Тому вирішили знайти для свого улюбленця місце, де про нього добре подбають, тому звернулися до Фельдмана Екопарку. Так він і став частиною нашої великої родини”, – додали в екопарку.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: екопарк, животні, Харьковский экопарк;
