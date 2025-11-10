Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)
Зебри Марта та Мартін в харківському екопарку створили пару. Історію їхнього кохання розповіли у пресслужбі екопарку.
Зазначається, що Марта довгий час була самотня. Однак, новий мешканець Мартін підкорив її.
«Спершу вони приглядались одне до одного, але зараз вони вже дуже дружня зграя. Тепер у нас справжня зграя зебр. Зараз у них триває цукерково-букетний період. Тепер тварини нерозлучні, разом гуляють, ніжно труться мордочками й навіть ділять ласощі між собою», – повідомили в екопарку.
Відео: Харківський екопарк
Нагадаємо, раніше у харківському екопарку з’явилася нова мешканка лосиця Маша. Вона стала подружкою лосиці Люсі. В екопарку зазначили, що це лише початок відродження сімейства лосів в екопарку. Адже, на початку повномасштабної війни армія РФ розстріляла цих тварин, і вижила лише Люся.
Читайте також: Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: екопарк, животні, зебра, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 12:45;