Live

Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)

Суспільство 12:45   10.11.2025
Вікторія Яковенко
Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео) Скриншот

Зебри Марта та Мартін в харківському екопарку створили пару. Історію їхнього кохання розповіли у пресслужбі екопарку.

Зазначається, що Марта довгий час була самотня. Однак, новий мешканець Мартін підкорив її.

«Спершу вони приглядались одне до одного, але зараз вони вже дуже дружня зграя. Тепер у нас справжня зграя зебр. Зараз у них триває цукерково-букетний період. Тепер тварини нерозлучні, разом гуляють, ніжно труться мордочками й навіть ділять ласощі між собою», – повідомили в екопарку.

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, раніше у харківському екопарку з’явилася нова мешканка лосиця Маша. Вона стала подружкою лосиці Люсі. В екопарку зазначили, що це лише початок відродження сімейства лосів в екопарку. Адже, на початку повномасштабної війни армія РФ розстріляла цих тварин, і вижила лише Люся.

Читайте також: Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)
Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)
10.11.2025, 12:45
ISW: росіяни просунулися на Куп’янщині і б’ють по мосту через Оскіл
ISW: росіяни просунулися на Куп’янщині і б’ють по мосту через Оскіл
10.11.2025, 10:05
Готував теракт у парку та центрі Харкова – СБУ спіймала ймовірного агента РФ
Готував теракт у парку та центрі Харкова – СБУ спіймала ймовірного агента РФ
10.11.2025, 10:41
У Харкові запрацювало метро (оновлено)
У Харкові запрацювало метро (оновлено)
10.11.2025, 08:07
Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “
Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “
10.11.2025, 11:55
Новини Харкова – головне 10 листопада: у місті запустили метро, бої в області
Новини Харкова – головне 10 листопада: у місті запустили метро, бої в області
10.11.2025, 12:14

Новини за темою:

05.10.2025
Бал хризантем розпочався в харківському екопарку (відео)
12.08.2025
Продюсер Леонардо Ді Капріо: у США вийшов фільм про порятунок тварин у Харкові
10.08.2025
«Ще одна чудова новина»: в екопарку показали малюків-ягуарів (відео)
03.08.2025
Як підросли тигренята з екопарку під Харковом (відео)
31.07.2025
Страусеня Масік оселився в екопарку під Харковом (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 12:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зебри Марта та Мартін в харківському екопарку створили пару. Історію їхнього кохання розповіли у пресслужбі екопарку.".