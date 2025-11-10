Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)

Зебри Марта та Мартін в харківському екопарку створили пару. Історію їхнього кохання розповіли у пресслужбі екопарку.

Зазначається, що Марта довгий час була самотня. Однак, новий мешканець Мартін підкорив її.

«Спершу вони приглядались одне до одного, але зараз вони вже дуже дружня зграя. Тепер у нас справжня зграя зебр. Зараз у них триває цукерково-букетний період. Тепер тварини нерозлучні, разом гуляють, ніжно труться мордочками й навіть ділять ласощі між собою», – повідомили в екопарку.

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, раніше у харківському екопарку з’явилася нова мешканка лосиця Маша. Вона стала подружкою лосиці Люсі. В екопарку зазначили, що це лише початок відродження сімейства лосів в екопарку. Адже, на початку повномасштабної війни армія РФ розстріляла цих тварин, і вижила лише Люся.