Подружка з’явилась у лосиці Люсі в екопарку під Харковом (відео)

У харківському екопарку – нова мешканка. Тут тепер житиме лосиця Маша.

«У лосиці Люсі з’явилася подруга – Маша. Молода дівчинка нещодавно оселилася в парку й поступово звикає до нового дому: обережно, але з цікавістю знайомиться з людьми, тягне мордочку за ласощами та вже почувається впевненіше», – зазначили у пресслужбі екопарку.

Там додали, що це лише початок відродження сімейства лосів в екопарку. Адже, на початку повномасштабної війни армія РФ розстріляла цих тварин, і вижила лише Люся.

Наразі нову мешканку поселили у конюшні.

«Лосі справжні дайвери, вони можуть занурюватись на глибину до 5 метрів і плавати під водою декілька хвилин. Також їхні лапи – справжні снігоступи», – розповіли в екопарку.

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, лосиця Люся ледь не загинула внаслідок «прильоту» по Малоданилівській громаді під Харковом 12 вересня 2024 року, повідомляв голова ТГ Олександр Гололобов. За його словами, тварина опинилася в епіцентрі удару. Загалом по громаді прилетіло кілька КАБів. Постраждалих немає.