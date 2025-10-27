Live
  • Пн 27.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42
  • EUR 48.77

Подружка з’явилась у лосиці Люсі в екопарку під Харковом (відео)

Суспільство 13:50   27.10.2025
Вікторія Яковенко
Подружка з’явилась у лосиці Люсі в екопарку під Харковом (відео) Скриншот

У харківському екопарку – нова мешканка. Тут тепер житиме лосиця Маша.

«У лосиці Люсі з’явилася подруга – Маша. Молода дівчинка нещодавно оселилася в парку й поступово звикає до нового дому: обережно, але з цікавістю знайомиться з людьми, тягне мордочку за ласощами та вже почувається впевненіше», – зазначили у пресслужбі екопарку.

Там додали, що це лише початок відродження сімейства лосів в екопарку. Адже, на початку повномасштабної війни армія РФ розстріляла цих тварин, і вижила лише Люся.

Наразі нову мешканку поселили у конюшні.

«Лосі справжні дайвери, вони можуть занурюватись на глибину до 5 метрів і плавати під водою декілька хвилин. Також їхні лапи – справжні снігоступи», – розповіли в екопарку.

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, лосиця Люся ледь не загинула внаслідок «прильоту» по Малоданилівській громаді під Харковом 12 вересня 2024 року, повідомляв голова ТГ Олександр Гололобов. За його словами, тварина опинилася в епіцентрі удару. Загалом по громаді прилетіло кілька КАБів. Постраждалих немає.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство
Доцент вишу в Харкові погорів на хабарі, його відправили у СІЗО – слідство
27.10.2025, 14:24
Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла
Сьогодні в Харківській області запровадили аварійні графіки відключення світла
27.10.2025, 09:45
Ворог просунувся на Великобурлуцькому напрямку – карти Deep State
Ворог просунувся на Великобурлуцькому напрямку – карти Deep State
27.10.2025, 11:16
Вранці росіяни шість разів ударили по Козачій Лопані – Задоренко
Вранці росіяни шість разів ударили по Козачій Лопані – Задоренко
27.10.2025, 10:21
Листовий полістирол — універсальний матеріал для пакування та виробництва
Листовий полістирол — універсальний матеріал для пакування та виробництва
27.10.2025, 11:01
«Не все можна коментувати публічно» – Терехов про удари FPV по Харкову
«Не все можна коментувати публічно» – Терехов про удари FPV по Харкову
27.10.2025, 12:11

Новини за темою:

02.08.2025
Дике козеня впало у колодязь на Харківщині, його врятували жителі (фото)
28.05.2025
В екопарку під Харковом – новий житель: віслюка евакуювали з Донеччини 📹
31.01.2025
Харківський бабак Тимко повноцінно не впадав у сплячку: чи чекати його прогноз
13.11.2024
Від сказу померли троє на Харківщині, покусані 2700 людей
01.09.2024
Мертвого кита, якого РФ використала для шпигунства, знайшли у Норвегії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Подружка з’явилась у лосиці Люсі в екопарку під Харковом (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 13:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку – нова мешканка. Тут тепер житиме лосиця Маша.".