Харківський бабак Тимко повноцінно не впадав у сплячку: чи чекати його прогноз

2 лютого Тимко ІІІ – головний бабак-синоптик Харківщини за традицією, яка триває вже 21 рік, має віщувати прихід весни. Однак цьогоріч відбудуться зміни.

Як пояснили у пресслужбі ХНУ ім. Каразіна, цього року тепла зима позначилася на диких тваринах. Зокрема бабаки, які мали б цього часу спати, вже прокинулись.

«До того ж міцно заснути їм не давали постійні струси землі, що відбуваються через близькі обстріли у прифронтовій смузі. Тварини третій рік поспіль живуть в стресових умовах і не можуть повноцінно поринути у зимову сплячку», – йдеться у повідомленні.

Тож, Тимко ІІІ теж повноцінно у сплячку не впадав і знаходиться між дрімотою та активністю, зазначили в університеті. Тому в такому стані мандрувати до біостанції університету в Гайдарах, де він традиційно робить свій прогноз, бабаку вкрай небезпечно.

«Для тварини, що вже не спить, це дуже великий стрес, що може призвести навіть до загибелі. Отже, Тимко здійснить віщування приходу весни цього року прямо з рідної домівки – біологічного степового стаціонару у селі Нестерівка», – зазначили у виші.

Там також розповіли, що від дій окупантів страждають й червонокнижні бабаки. Адже вибухи не тільки знищують тварин, але й стають причиною стресу, що призводить до гальмування природних процесів.

«Зокрема, знижується або зовсім припиняється поновлення популяції, бо тварини в умовах стресу перестають розмножуватися. Наразі існує тенденція не тільки тотального руйнування оселищ, але й безпосереднього знищення цього виду, занесеного до Червоної книги України», – додали у пресслужбі університету.