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Харьковский сурок Тимка полноценно не впадал в спячку: ждать ли его прогноз

Общество 16:23   31.01.2025
Виктория Яковенко
Харьковский сурок Тимка полноценно не впадал в спячку: ждать ли его прогноз Фото: Елена Нагорная

2 февраля Тимка ІІІ – главный сурок-синоптик Харьковщины по традиции, которая длится уже 21 год, должен предвещать приход весны. Однако в этом году будут перемены.

Как объяснили в пресс-службе ХНУ им. Каразина, в этом году теплая зима сказалась на диких животных. В частности сурки, которые должны были спать, уже проснулись.

«К тому же крепко уснуть им не давали постоянные сотрясения земли, происходящие из-за близких обстрелов в прифронтовой полосе. Животные третий год живут в стрессовых условиях и не могут полноценно погрузиться в зимнюю спячку», — говорится в сообщении.

Поэтому Тимка III тоже полноценно в спячку не впадал и находится между дремотой и активностью, отметили в университете. Поэтому в таком состоянии путешествовать к биостанции университета в Гайдарах, где он традиционно делает свой прогноз, сурку крайне опасно.

«Для животного, которое уже бодрствует, это очень большой стресс, что может привести даже к гибели. Итак, Тимко осуществит предсказание прихода войны в этом году прямо из родительского дома – биологического степного стационара в селе Нестеровка», — отметили в вузе.

Там также рассказали, что от действий оккупантов страдают и краснокнижные сурки. Ведь взрывы не только уничтожают животных, но и становятся причиной стресса, что приводит к торможению естественных процессов.

«В частности, снижается или совсем прекращается возобновление популяции, потому что животные в условиях стресса перестают размножаться. На сегодняшний день существует тенденция не только тотального разрушения поселков, но и непосредственного уничтожения этого вида, занесенного в Красную книгу Украины», — добавили в пресс-службе университета.

Читайте также: День сурка на Харьковщине: прогноз на весну и будет ли Тимка IV (сюжет)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 16:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 февраля Тимка ІІІ – главный сурок-синоптик Харьковщины по традиции, которая длится уже 21 год, должен предвещать приход весны. Однако в этом году будут перемены.".