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Лосиця Люся опинилася в епіцентрі удару під Харковом і ледь не загинула (фото)

Події 19:37   12.09.2024
Олена Нагорна
Лосиця Люся опинилася в епіцентрі удару під Харковом і ледь не загинула (фото) Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Лосиця Люся ледь не загинула внаслідок «прильоту» по Малоданилівській громаді під Харковом близько 17:00 12 вересня, повідомив голова ТГ Олександр Гололобов.

За його словами, тварина опинилася в епіцентрі удару. Загалом по громаді прилетіло кілька КАБів. Постраждалих немає.


Фото: Олександр Гололобов/Telegram


Фото: Олександр Гололобов/Telegram

Нагадаємо, після 16:45 у Харкові було чутно вибухи. Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, ворог завдав ударів КАБами по Київському району Харкова та Дергачах. Згодом він додав, що ще одна авіабомба впала в районі екопарку. Мер Ігор Терехов поінформував про два влучання по приватному сектору в Харкові. Пошкоджено понад 15 приватних будинків, четверо людей звернулися до лікарів із гострою реакцією на стрес. На місці одного із “прильотів” рятувальники деблокували з-під завалів жінку з дитиною. Їхнім життям та здоров’ю загрози немає. За даними Терехова, на Харків скинули ФАБ-250. У Дергачах дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лосиця Люся ледь не загинула внаслідок «прильоту» по Малоданилівській громаді під Харковом близько 17:00 12 вересня, повідомив голова ТГ Олександр Гололобов.".