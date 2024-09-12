Є постраждала, росіяни вдарили КАБами по Харкову та Дергачах

Росіяни вдарили КАБами у Харкові по житлових будинках у Київському районі та по Дергачах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Крім Харкова окупанти вдарили по Дергачах Харківського району. Близько 17-00 внаслідок ворожих обстрілів КАБом були пошкоджені приватні будинки”, – розповів Синєгубов.

«Удар припав по відкритій території у межах міста. 65-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес», – уточнив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Внаслідок прильоту по Київському району Харкова пошкоджені приватний будинок, паркан, скління вікон інших будинків. На місці події працюють всі екстрені служби», – розповів Синєгубов.

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