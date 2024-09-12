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Есть пострадавшая, россияне ударили КАБами по Харькову и Дергачам

Происшествия 17:32   12.09.2024
Оксана Якушко
Есть пострадавшая, россияне ударили КАБами по Харькову и Дергачам

Россияне ударили КАБами в Харькове по жилым домам в Киевском районе и по Дергачам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Кроме Харькова, оккупанты ударили по Дергачам Харьковского района. Около 17-00 в результате вражеских обстрелов КАБом были повреждены частные дома», — рассказал Синегубов.

«Удар пришелся по открытой территории в черте города. 65-летняя женщина получила острую реакцию на стресс», – уточнил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

«В результате прилета по Киевскому району Харькова повреждены частный дом, забор, остекление окон других домов. На месте происшествия работают все экстренные службы», – рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 17:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили КАБами в Харькове по жилым домам в Киевском районе и по Дергачам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".