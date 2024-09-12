Снова взрывы слышны в Харькове
Россияне повторно нанесли удар, в Харькове слышны взрывы.
«Вражеский КАБ снова в направлении города Харькова и пригородных населенных пунктов – находитесь в укрытиях», — сообщил перед ударом бригадный генерал Сергей Мельник.
«Оккупанты ударили КАБом в районе Дергачев. Находитесь в укрытиях! Угроза повторных ударов остается высокой»– заявил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:45.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Вячеслав Задоренко, Сергей Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 17:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне повторно нанесли удар, в Харькове слышны взрывы. ".