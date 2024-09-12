Снова взрывы слышны в Харькове

Россияне повторно нанесли удар, в Харькове слышны взрывы.

«Вражеский КАБ снова в направлении города Харькова и пригородных населенных пунктов – находитесь в укрытиях», — сообщил перед ударом бригадный генерал Сергей Мельник.

«Оккупанты ударили КАБом в районе Дергачев. Находитесь в укрытиях! Угроза повторных ударов остается высокой»– заявил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:45.