Взрыв слышен в Харькове: предупреждали о пусках КАБов

Около 16:45 в Харькове был слышен взрыв.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении города.