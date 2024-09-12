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Вибух чутно у Харкові: попереджали про пуски КАБів

Події 16:48   12.09.2024
Вікторія Яковенко
Вибух чутно у Харкові: попереджали про пуски КАБів

Близько 16:45 у Харкові було чутно вибух.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав жителів Харкова та Харківського району бути в укриттях.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку міста.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:45 у Харкові було чутно вибух.".