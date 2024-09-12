Вибух чутно у Харкові: попереджали про пуски КАБів

Близько 16:45 у Харкові було чутно вибух.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав жителів Харкова та Харківського району бути в укриттях.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку міста.