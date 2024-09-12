Терехов сообщил о двух «прилетах» по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности касательно взрыва, который слышали в городе днем ​​12 сентября.

«Два «прилета» по одному из густонаселенных районов города. На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал мэр.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:45.