Терехов сообщил о двух «прилетах» по Харькову
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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности касательно взрыва, который слышали в городе днем 12 сентября.
«Два «прилета» по одному из густонаселенных районов города. На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал мэр.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:45.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, прилет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 16:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности касательно взрыва, который слышали в городе днем 12 сентября.".