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Терехов сообщил о двух «прилетах» по Харькову

Происшествия 16:56   12.09.2024
Виктория Яковенко
Терехов сообщил о двух «прилетах» по Харькову Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности касательно взрыва, который слышали в городе днем ​​12 сентября.

«Два «прилета» по одному из густонаселенных районов города. На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал мэр.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:45.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 16:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности касательно взрыва, который слышали в городе днем ​​12 сентября.".