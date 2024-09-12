Терехов повідомив про два «прильоти» по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибуху, який чули у місті вдень 12 вересня.

«Два «прильоти» по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – написав мер.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:45.