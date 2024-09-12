Терехов повідомив про два «прильоти» по Харкову
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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибуху, який чули у місті вдень 12 вересня.
«Два «прильоти» по одному з густонаселених районів міста. На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – написав мер.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:45.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, прилет, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 16:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибуху, який чули у місті вдень 12 вересня.".