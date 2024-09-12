Знову вибухи чути у Харкові
Росіяни повторно завдали удару, у Харкові чути вибухи.
«Ворожній КАБ знову у напрямку міста Харкова та приміських населених пунктів – перебуваєте у укриттях», — повідомив перед ударом бригадний генерал Сергій Мельник.
“Окупанти вдарили КАБом у районі Дергачів. Знаходьтесь у укриттях! Загроза повторних ударів залишається високою” – заявив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:45.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибух, Вячеслав Задоренко, Сергей Мельник, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 17:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни повторно завдали удару, у Харкові чути вибухи. ".