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Знову вибухи чути у Харкові

Події 17:13   12.09.2024
Оксана Якушко
Знову вибухи чути у Харкові

Росіяни повторно завдали удару, у Харкові чути вибухи. 

«Ворожній КАБ знову у напрямку міста Харкова та приміських населених пунктів – перебуваєте у укриттях», — повідомив перед ударом бригадний генерал Сергій Мельник.

“Окупанти вдарили КАБом у районі Дергачів. Знаходьтесь у укриттях! Загроза повторних ударів залишається високою” – заявив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

Нагадаємо,  вибух чули  у Харкові близько 16:45.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 17:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни повторно завдали удару, у Харкові чути вибухи. ".