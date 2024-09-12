Знову вибухи чути у Харкові

Росіяни повторно завдали удару, у Харкові чути вибухи.

«Ворожній КАБ знову у напрямку міста Харкова та приміських населених пунктів – перебуваєте у укриттях», — повідомив перед ударом бригадний генерал Сергій Мельник.

“Окупанти вдарили КАБом у районі Дергачів. Знаходьтесь у укриттях! Загроза повторних ударів залишається високою” – заявив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:45.