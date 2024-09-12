Удар по Харкову та передмістю: ще один КАБ прилетів у район екопарку
Під ворожим ударом о 16:50 12 вересня була також Малоданилівська громада під Харковом, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, внаслідок удару КАБом пошкоджені дерева та огорожа екопарку. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, після 16:45 у Харкові було чутно вибухи. Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, ворог завдав ударів КАБами по Київському району Харкова та Дергачах. Мер Ігор Терехов поінформував про два влучання по приватному сектору в Харкові та пошкоджені будинки. На місці одного із “прильотів” рятувальники деблокували з-під завалів жінку з дитиною. Їхнім життям та здоров’ю загрози немає. У Дергачах дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Олег Синегубов, удар, Харків, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ворожим ударом о 16:50 12 вересня була також Малоданилівська громада під Харковом, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".