Удар по Харькову и пригороду: еще один КАБ прилетел в район экопарка

Под вражеским ударом в 16:50 12 сентября была также Малоданиловская громада под Харьковом, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, в результате удара КАБом повреждены деревья и ограждение экопарка. Обошлось без пострадавших.

Напомним, после 16:45 в Харькове были слышны взрывы. Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, враг нанес удары КАБами по Киевскому району Харькова и по Дергачам. Мэр Игорь Терехов проинформировал о двух попаданиях по частному сектору в Харькове и поврежденных домах. На месте одного из «прилетов» спасатели деблокировали из-под завалов женщину с ребенком. Их жизни и здоровью угрозы нет. В Дергачах две женщины получили острую реакцию на стресс, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.