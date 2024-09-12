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Удар по Харькову и пригороду: еще один КАБ прилетел в район экопарка

Происшествия 18:28   12.09.2024
Елена Нагорная
Удар по Харькову и пригороду: еще один КАБ прилетел в район экопарка

Под вражеским ударом в 16:50 12 сентября была также Малоданиловская громада под Харьковом, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, в результате удара КАБом повреждены деревья и ограждение экопарка. Обошлось без пострадавших.

Напомним, после 16:45 в Харькове были слышны взрывы. Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, враг нанес удары КАБами по Киевскому району Харькова и по Дергачам. Мэр Игорь Терехов проинформировал о двух попаданиях по частному сектору в Харькове и поврежденных домах. На месте одного из «прилетов» спасатели деблокировали из-под завалов женщину с ребенком. Их жизни и здоровью угрозы нет. В Дергачах две женщины получили острую реакцию на стресс, сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 18:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под вражеским ударом в 16:50 12 сентября была также Малоданиловская громада под Харьковом, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".