Женщину с ребенком вытащили из-под завалов в Харькове – Синегубов

Пока их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове на месте вражеского удара спасатели деблокировали женщину с ребенком. Жизни и здоровью угрозы нет», — заявил Синегубов.