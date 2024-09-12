Женщину с ребенком вытащили из-под завалов в Харькове – Синегубов
Пока их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове на месте вражеского удара спасатели деблокировали женщину с ребенком. Жизни и здоровью угрозы нет», — заявил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: завали, синегубов, спасатели, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 17:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".