Жінку з дитиною витягнули з-під завалів у Харкові – Синєгубов
Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«У Харкові на місці ворожого удару рятувальники деблокували жінку з дитиною. Життю та здоров’ю загрози немає», – заявив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 17:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".