Жінку з дитиною витягнули з-під завалів у Харкові – Синєгубов

Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові на місці ворожого удару рятувальники деблокували жінку з дитиною. Життю та здоров’ю загрози немає», – заявив Синєгубов.