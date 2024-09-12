Главные новости Харькова 12 сентября: как прошла ночь

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07:12

Ночью на Харьковщине был налет «шахедов»

Воздушная тревога ночью в Харькове длилась с 21:31 по 05:13. Ее основной причиной были российские «шахеды». Об их появлении над областью Воздушные силы ВСУ проинформировали в 21:45. Беспилотники двигались в сторону Полтавщины.

Следом БПЛА изменили курс — и двинулись уже вдоль границы Харьковской и Полтавской областей — в сторону Днепра.

Следом какое-то время в сообщениях ВС ВСУ о движении «шахедов» над Харьковской областью данных не было. Но беспилотники появились вновь — около часа ночи.

В дальнейшем «шахеды» двигались в сторону Полтавской области, а оттуда — в центральную Украину. В 05:13 на Харьковщине дали отбой, но в 07:08 тревогу возобновили. Она актуальна и по состоянию на 07:12.