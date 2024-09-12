Главные новости Харькова 12 сентября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:12
Ночью на Харьковщине был налет «шахедов»
Воздушная тревога ночью в Харькове длилась с 21:31 по 05:13. Ее основной причиной были российские «шахеды». Об их появлении над областью Воздушные силы ВСУ проинформировали в 21:45. Беспилотники двигались в сторону Полтавщины.
Следом БПЛА изменили курс — и двинулись уже вдоль границы Харьковской и Полтавской областей — в сторону Днепра.
Следом какое-то время в сообщениях ВС ВСУ о движении «шахедов» над Харьковской областью данных не было. Но беспилотники появились вновь — около часа ночи.
В дальнейшем «шахеды» двигались в сторону Полтавской области, а оттуда — в центральную Украину. В 05:13 на Харьковщине дали отбой, но в 07:08 тревогу возобновили. Она актуальна и по состоянию на 07:12.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".