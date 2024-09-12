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Главные новости Харькова 12 сентября: как прошла ночь

Происшествия 07:12   12.09.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 12 сентября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:12

Ночью на Харьковщине был налет «шахедов»

Воздушная тревога ночью в Харькове длилась с 21:31  по 05:13. Ее основной причиной были российские «шахеды». Об их появлении над областью Воздушные силы ВСУ проинформировали в 21:45. Беспилотники двигались в сторону Полтавщины.

Следом БПЛА изменили курс — и двинулись уже вдоль границы Харьковской и Полтавской областей  — в сторону Днепра.

Следом какое-то время в сообщениях ВС ВСУ о движении «шахедов» над Харьковской областью данных не было. Но беспилотники появились вновь — около часа ночи.

В дальнейшем «шахеды» двигались в сторону Полтавской области, а оттуда — в центральную Украину. В 05:13 на Харьковщине дали отбой, но в 07:08 тревогу возобновили. Она актуальна и по состоянию на 07:12.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 07:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".