Прокуратура о двойном ударе по Боровой: враг бил из РСЗО «Торнадо-С» (фото)
Из РСЗО «Торнадо-С», по предварительным данным, обстреляли поселок Боровая Харьковской области российские военные около 12:40 12 сентября.
В областной прокуратуре подчеркнули, что враг применил тактику двойного удара. ВС РФ массированно обстреляли поселок, в результате чего загорелись жилые дома. Когда спасатели прибыли на место тушить пожар, российская армия нанесла повторный удар.
В результате этих атак погибли два человека: 76-летний мужчина и 55-летняя женщина. Получили ранения семь человек, среди них трое спасателей.
В очередной раз оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: в поселке повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, магазины.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Напомним, армия РФ в 12:40 обстреляла поселок Боровая. ВС РФ применили тактику двойного удара, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, обстрел, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из РСЗО «Торнадо-С», по предварительным данным, обстреляли поселок Боровая Харьковской области российские военные около 12:40 12 сентября.".