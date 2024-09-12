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Армия РФ ударила по Боровой: погиб мужчина, семь пострадавших (обновлено)

Происшествия 14:22   12.09.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ ударила по Боровой: погиб мужчина, семь пострадавших (обновлено)

Оккупанты в 12:40 ударили по поселку Боровая на Харьковщине.

«Пострадала 64-летняя женщина, она госпитализирована в больницу. Также ранение получил мужчина, данные устанавливаются. Есть возгорание домов и магазинов», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Позже Синегубов уточнил, что один мужчина погиб. Число пострадавших возросло до семи. Враг применил тактику двойного удара.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты в 12:40 ударили по поселку Боровая на Харьковщине.".