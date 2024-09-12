Армия РФ ударила по Боровой: погиб мужчина, семь пострадавших (обновлено)
Оккупанты в 12:40 ударили по поселку Боровая на Харьковщине.
«Пострадала 64-летняя женщина, она госпитализирована в больницу. Также ранение получил мужчина, данные устанавливаются. Есть возгорание домов и магазинов», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Позже Синегубов уточнил, что один мужчина погиб. Число пострадавших возросло до семи. Враг применил тактику двойного удара.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, горят, пострадала, рф, синегубов, удар, хова;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты в 12:40 ударили по поселку Боровая на Харьковщине.".