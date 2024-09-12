Армия РФ ударила по Боровой: погиб мужчина, семь пострадавших (обновлено)

Оккупанты в 12:40 ударили по поселку Боровая на Харьковщине.

«Пострадала 64-летняя женщина, она госпитализирована в больницу. Также ранение получил мужчина, данные устанавливаются. Есть возгорание домов и магазинов», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Позже Синегубов уточнил, что один мужчина погиб. Число пострадавших возросло до семи. Враг применил тактику двойного удара.