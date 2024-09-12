Армія РФ вдарила по Боровій: загинув чоловік, сім постраждалих (оновлено)

Окупанти о 12:40 вдарили по селищу Борова на Харківщині.

«Постраждала 64-річна жінка, госпіталізована до лікарні. Також поранення отримав цивільний чоловік, дані встановлюються. Є загоряння будинків та магазинів», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Пізніше Синєгубов уточнив, що один чоловік загинув. Кількість постраждалих зросла до семи. Ворог застосував тактику подвійного удару.