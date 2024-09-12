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Армія РФ вдарила по Боровій: загинув чоловік, сім постраждалих (оновлено)

Події 14:22   12.09.2024
Вікторія Яковенко
Армія РФ вдарила по Боровій: загинув чоловік, сім постраждалих (оновлено)

Окупанти о 12:40 вдарили по селищу Борова на Харківщині.

«Постраждала 64-річна жінка, госпіталізована до лікарні. Також поранення отримав цивільний чоловік, дані встановлюються. Є загоряння будинків та магазинів», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Пізніше Синєгубов уточнив, що один чоловік загинув. Кількість постраждалих зросла до семи. Ворог застосував тактику подвійного удару.

Читайте також: Жінку дістали з-під завалів у Боровій: армія РФ зруйнувала будинок (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 14:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти о 12:40 вдарили по селищу Борова на Харківщині.".