Армія РФ вдарила по Боровій: загинув чоловік, сім постраждалих (оновлено)
Окупанти о 12:40 вдарили по селищу Борова на Харківщині.
«Постраждала 64-річна жінка, госпіталізована до лікарні. Також поранення отримав цивільний чоловік, дані встановлюються. Є загоряння будинків та магазинів», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Пізніше Синєгубов уточнив, що один чоловік загинув. Кількість постраждалих зросла до семи. Ворог застосував тактику подвійного удару.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти о 12:40 вдарили по селищу Борова на Харківщині.".