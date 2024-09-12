Жінку дістали з-під завалів у Боровій: армія РФ зруйнувала будинок (відео)
86-річну мешканку селища Борова рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку, по якому “прилетіло” близько четвертої ранку 12 вересня.
“Сьогодні зранку ворог завдав підступного удару по житловій двоповерхівці у селищі Борова Ізюмського району. Вибух знищив центральну частину будинку, виникла пожежа. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій. Наразі вона у лікарні”, – поінформувала пресслужба ДСНС України.
У ДСНС зазначили, що в розборі завалів беруть участь рятувальники не лише Харківської області, але й Луганщини та Хмельницької області, а також медрозрахунок із Житомирської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 09:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "86-річну мешканку селища Борова рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку, по якому “прилетіло” близько четвертої ранку 12 вересня".