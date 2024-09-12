Жінку дістали з-під завалів у Боровій: армія РФ зруйнувала будинок (відео)

86-річну мешканку селища Борова рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку, по якому “прилетіло” близько четвертої ранку 12 вересня.

“Сьогодні зранку ворог завдав підступного удару по житловій двоповерхівці у селищі Борова Ізюмського району. Вибух знищив центральну частину будинку, виникла пожежа. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій. Наразі вона у лікарні”, – поінформувала пресслужба ДСНС України.

У ДСНС зазначили, що в розборі завалів беруть участь рятувальники не лише Харківської області, але й Луганщини та Хмельницької області, а також медрозрахунок із Житомирської області.