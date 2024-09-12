Женщину достали из-под завалов в Боровой: армия РФ разрушила дом (видео)
86-летнюю жительницу поселка Боровая спасатели вытащили из-под завалов многоквартирного дома, по которому «прилетело» около четырех утра 12 сентября.
«Сегодня утром враг нанес коварный удар по жилой двухэтажке в поселке Боровая Изюмского района. Взрыв уничтожил центральную часть дома, возник пожар. Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли женщину, заваленную обломками строительных конструкций. Сейчас она находится в больнице», — проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.
В ГСЧС отметили, что в разборе завалов участвуют спасатели не только Харьковской области, но также Луганщины и Хмельницкой области, а также медрасчет из Житомирской области.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: Борова, Боровая, врятували, ГСЧС, завали, новости Харькова, обстрел, спасли;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 09:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "86-летнюю жительницу поселка Боровая спасатели вытащили из-под завалов многоквартирного дома, по которому «прилетело» около четырех утра 12 сентября".