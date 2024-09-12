Женщину достали из-под завалов в Боровой: армия РФ разрушила дом (видео)

86-летнюю жительницу поселка Боровая спасатели вытащили из-под завалов многоквартирного дома, по которому «прилетело» около четырех утра 12 сентября.

«Сегодня утром враг нанес коварный удар по жилой двухэтажке в поселке Боровая Изюмского района. Взрыв уничтожил центральную часть дома, возник пожар. Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли женщину, заваленную обломками строительных конструкций. Сейчас она находится в больнице», — проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

В ГСЧС отметили, что в разборе завалов участвуют спасатели не только Харьковской области, но также Луганщины и Хмельницкой области, а также медрасчет из Житомирской области.