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Женщину достали из-под завалов в Боровой: армия РФ разрушила дом (видео)

Происшествия 09:53   12.09.2024
Оксана Горун
Женщину достали из-под завалов в Боровой: армия РФ разрушила дом (видео)

86-летнюю жительницу поселка Боровая спасатели вытащили из-под завалов многоквартирного дома, по которому «прилетело» около четырех утра 12 сентября.

«Сегодня утром враг нанес коварный удар по жилой двухэтажке в поселке Боровая Изюмского района. Взрыв уничтожил центральную часть дома, возник пожар. Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли женщину, заваленную обломками строительных конструкций. Сейчас она находится в больнице», — проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

В ГСЧС отметили, что в разборе завалов участвуют спасатели не только Харьковской области, но также Луганщины и Хмельницкой области, а также медрасчет из  Житомирской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 09:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "86-летнюю жительницу поселка Боровая спасатели вытащили из-под завалов многоквартирного дома, по которому «прилетело» около четырех утра 12 сентября".