Live
  • Чт 12.09.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.49

РСЗО «Торнадо-С» вновь применили по Харьковщине: пострадала женщина (фото)

Происшествия 09:32   12.09.2024
Оксана Горун
РСЗО «Торнадо-С» вновь применили по Харьковщине: пострадала женщина (фото)

Армия РФ очередной раз ударила из РСЗО «Торнадо-С» по населенному пункту в Харьковской области — на сей раз пострадала Боровая.

До этого с разницей в несколько дней этим же оружием били по Дергачам и Люботину. Подробности об обстреле Боровой сообщила Харьковская областная прокуратура.

«12 сентября около 4:00 вооруженные силы рф обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Зафиксировано попадание в двухэтажный многоквартирный жилой дом. Под завалами оказалась 86-летняя женщина. Спасатели деблокировали ее, пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу. Также повреждены близлежащие домовладения. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО «Торнадо-С», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

удар из РСЗО по Боровой 12 сентября 2024

Также прокуроры отметили, что российский ударный беспилотник ночью атаковал Золочев. Там поврежден дом, обошлось без пострадавших.

Читайте также: Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА

удар из РСЗО по Боровой 12 сентября 2024 7

удар из РСЗО по Боровой 12 сентября 2024 6

удар из РСЗО по Боровой 12 сентября 2024 3

удар из РСЗО по Боровой 12 сентября 2024 4

удар из РСЗО по Боровой 12 сентября 2024 2

Автор: Оксана Горун
Популярно
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
09.09.2024, 10:36
В Курской области ВС РФ начали штурмовать с бронетехникой — DeepState
В Курской области ВС РФ начали штурмовать с бронетехникой — DeepState
11.09.2024, 07:35
Участились обстрелы и пожары: глава громады под Харьковом обратился к жителям
Участились обстрелы и пожары: глава громады под Харьковом обратился к жителям
11.09.2024, 12:07
День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города
День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города
10.09.2024, 07:32
Шмыгаль о зиме: сосредоточились на Харькове, потому что там уничтожили все ТЭЦ
Шмыгаль о зиме: сосредоточились на Харькове, потому что там уничтожили все ТЭЦ
10.09.2024, 21:51
«Взять Харьков за 5 дней»: план генерала РФ провалился, он получил подозрение
«Взять Харьков за 5 дней»: план генерала РФ провалился, он получил подозрение
11.09.2024, 16:11

Новости по теме:

09:32
РСЗО «Торнадо-С» вновь применили по Харьковщине: пострадала женщина (фото)
08:26
Ночью ВС РФ ударили по Боровой и Золочеву, вечером скинули КАБы на Купянск
14:15
Враг уменьшил количество военных в штурмовых группах – воин 3 ОШБр о Боровой
19:28
Локация за Песчаным на Харьковщине может стать для россиян тяжелой — Коваленко
13:30
Направление на Боровую: в 3-й ОШБр назвали количество солдат и техники РФ

Вы читали новость: «РСЗО «Торнадо-С» вновь применили по Харьковщине: пострадала женщина (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 09:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ очередной раз ударила из РСЗО «Торнадо-С» по населенному пункту в Харьковской области — на сей раз пострадала Боровая".