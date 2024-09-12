РСЗО «Торнадо-С» вновь применили по Харьковщине: пострадала женщина (фото)
Армия РФ очередной раз ударила из РСЗО «Торнадо-С» по населенному пункту в Харьковской области — на сей раз пострадала Боровая.
До этого с разницей в несколько дней этим же оружием били по Дергачам и Люботину. Подробности об обстреле Боровой сообщила Харьковская областная прокуратура.
«12 сентября около 4:00 вооруженные силы рф обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Зафиксировано попадание в двухэтажный многоквартирный жилой дом. Под завалами оказалась 86-летняя женщина. Спасатели деблокировали ее, пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу. Также повреждены близлежащие домовладения. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО «Торнадо-С», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.
Также прокуроры отметили, что российский ударный беспилотник ночью атаковал Золочев. Там поврежден дом, обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, новости Харькова, обстрел, прокуратура, рсзо, Торнадо-С;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ очередной раз ударила из РСЗО «Торнадо-С» по населенному пункту в Харьковской области — на сей раз пострадала Боровая".