РСЗО «Торнадо-С» вновь применили по Харьковщине: пострадала женщина (фото)

Армия РФ очередной раз ударила из РСЗО «Торнадо-С» по населенному пункту в Харьковской области — на сей раз пострадала Боровая.

До этого с разницей в несколько дней этим же оружием били по Дергачам и Люботину. Подробности об обстреле Боровой сообщила Харьковская областная прокуратура.

«12 сентября около 4:00 вооруженные силы рф обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Зафиксировано попадание в двухэтажный многоквартирный жилой дом. Под завалами оказалась 86-летняя женщина. Спасатели деблокировали ее, пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу. Также повреждены близлежащие домовладения. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО «Торнадо-С», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

Также прокуроры отметили, что российский ударный беспилотник ночью атаковал Золочев. Там поврежден дом, обошлось без пострадавших.