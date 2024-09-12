РСЗВ “Торнадо-С” знову застосували по Харківщині: постраждала жінка (фото)

Армія РФ вкотре вдарила з РСЗВ “Торнадо-С” по населеному пункту в Харківській області – цього разу постраждала Борова.

До цього з різницею в кілька днів цією ж зброєю били по Дергачах і Люботину. Подробиці щодо обстрілу Борової повідомила Харківська обласна прокуратура.

“12 вересня близько 4:00 збройні сили рф обстріляли селище Борова Ізюмського району. Зафіксовано влучання у двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Під завалами опинилась 86-річна жінка. Рятувальники деблокували її, постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні. Також пошкоджено прилеглі домоволодіння. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ “Торнадо-С”, – поінформувала пресслужба прокуратури.

Також прокурори зазначили, що російський ударний безпілотник уночі атакував Золочів. Там пошкоджений будинок, обійшлося без постраждалих.