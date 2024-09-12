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РСЗВ “Торнадо-С” знову застосували по Харківщині: постраждала жінка (фото)

Події 09:32   12.09.2024
Оксана Горун
РСЗВ “Торнадо-С” знову застосували по Харківщині: постраждала жінка (фото)

Армія РФ вкотре вдарила з РСЗВ “Торнадо-С” по населеному пункту в Харківській області – цього разу постраждала Борова.

До цього з різницею в кілька днів цією ж зброєю били по Дергачах і Люботину. Подробиці щодо обстрілу Борової повідомила Харківська обласна прокуратура.

“12 вересня близько 4:00 збройні сили рф обстріляли селище Борова Ізюмського району. Зафіксовано влучання у двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Під завалами опинилась 86-річна жінка. Рятувальники деблокували її, постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні. Також пошкоджено прилеглі домоволодіння. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ “Торнадо-С”, – поінформувала пресслужба прокуратури.

удар з РСЗВ по Боровій 12 вересня 2024

Також прокурори зазначили, що російський ударний безпілотник уночі атакував Золочів. Там пошкоджений будинок, обійшлося без постраждалих.

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удар з РСЗВ по Боровій 12 вересня 2024 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 09:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вкотре вдарила з РСЗВ “Торнадо-С” по населеному пункту в Харківській області – цього разу постраждала Борова".