Live
  • Чт 12.09.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.49

Лінія фронту наближається, і це відчувається – начальник Куп’янської РВА

Події 08:19   12.09.2024
Оксана Горун
Лінія фронту наближається, і це відчувається – начальник Куп’янської РВА Скриншот

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив, що мешканці громад на лівому березі Осколу почали виїжджати, частина населених пунктів там – без газу та електрики.

Ситуація напружена достатньо. Ми бачили, що лінія фронту трошки посунулася, наближається, й це відчувається. Відповідно, цей обстріл із танку, що був по лівому берегу річки Оскіл – по місту Куп’янськ – це вочевидь наслідок того, що лінія фронту наближається. Ситуацію намагаємося тримати під контролем, але останні обстріли призвели до того, що в нас лівий берег – Курилівська громада, й Куп’янська громада – наразі залишаються без газу. Намагаємося відновити постачання, але через те, що ворог постійно обстрілює, є небезпека для ремонтних бригад. Тому не ризикуємо, зараз оцінюємо ситуацію та будемо відновлювати як електропостачання по деяких вулицях і населених пунктах, так і газопостачання“, — сказав Канашевич.

Він також повідомив, що із сіл на лівому березі Осколу через інтенсифікацію обстрілів почали виїжджати люди, які прожили біля лінії фронту весь цей час. За статистикою, яка є в розпорядженні РВА, це переважно літні жителі громади, 1940-1950-х років народження.

Читайте також: ISW: РФ просунулась під Куп’янськом і намагалася наступати на півночі Харківщини

“Особливо це стосується Курилівської громади: населених пунктів Колесниківка, Кругляківка, Глушківка, Новоосинове. Люди поїхали. Останніх днів десять – можливо, два тижні ми фіксуємо, що від 30 до 50 осіб з лівого берега річки Оскіл виїжджають”, — зазначив начальник РВА.

Евакуюватися допомагають штаб, створений при ХОВА, поліція та волонтери. Тим, хто виїжджає, пропонують місця для розміщення в Харкові.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Масштабну пожежу в Ізюмських лісах ліквідували – ДСНС
Масштабну пожежу в Ізюмських лісах ліквідували – ДСНС
12.09.2024, 09:12
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
11.09.2024, 08:23
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
11.09.2024, 11:29
Проспект Героїв Харкова закриють на ремонт: як організують рух транспорту
Проспект Героїв Харкова закриють на ремонт: як організують рух транспорту
11.09.2024, 10:55
ЗСУ зупинили ворога біля Синьківки – Генштаб
ЗСУ зупинили ворога біля Синьківки – Генштаб
11.09.2024, 09:00
Генштаб ЗСУ повідомив про бої в районі Липців, Вовчанська та під Куп’янськом
Генштаб ЗСУ повідомив про бої в районі Липців, Вовчанська та під Куп’янськом
12.09.2024, 09:03

Новини за темою:

08:46
Били КАБами, артилерією та РСЗВ – поліція про обстріл Харківщини
08:19
Лінія фронту наближається, і це відчувається – начальник Куп’янської РВА
07:38
ISW: РФ просунулась під Куп’янськом і наступала на півночі Харківщини
11:42
Чому ЗСУ не “відрізають” ЗС РФ на Харківщині: версія Коваленка (відео)
09:40
Ворог хоче повернути втрачені позиції біля Липців – ОТУВ “Харків”

Ви читали новину: «Лінія фронту наближається, і це відчувається – начальник Куп’янської РВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив, що мешканці громад на лівому березі Осколу почали виїжджати, частина населених пунктів там – без газу та електрики".