Лінія фронту наближається, і це відчувається – начальник Куп’янської РВА

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив, що мешканці громад на лівому березі Осколу почали виїжджати, частина населених пунктів там – без газу та електрики.

“Ситуація напружена достатньо. Ми бачили, що лінія фронту трошки посунулася, наближається, й це відчувається. Відповідно, цей обстріл із танку, що був по лівому берегу річки Оскіл – по місту Куп’янськ – це вочевидь наслідок того, що лінія фронту наближається. Ситуацію намагаємося тримати під контролем, але останні обстріли призвели до того, що в нас лівий берег – Курилівська громада, й Куп’янська громада – наразі залишаються без газу. Намагаємося відновити постачання, але через те, що ворог постійно обстрілює, є небезпека для ремонтних бригад. Тому не ризикуємо, зараз оцінюємо ситуацію та будемо відновлювати як електропостачання по деяких вулицях і населених пунктах, так і газопостачання“, — сказав Канашевич.

Він також повідомив, що із сіл на лівому березі Осколу через інтенсифікацію обстрілів почали виїжджати люди, які прожили біля лінії фронту весь цей час. За статистикою, яка є в розпорядженні РВА, це переважно літні жителі громади, 1940-1950-х років народження.

“Особливо це стосується Курилівської громади: населених пунктів Колесниківка, Кругляківка, Глушківка, Новоосинове. Люди поїхали. Останніх днів десять – можливо, два тижні ми фіксуємо, що від 30 до 50 осіб з лівого берега річки Оскіл виїжджають”, — зазначив начальник РВА.

Евакуюватися допомагають штаб, створений при ХОВА, поліція та волонтери. Тим, хто виїжджає, пропонують місця для розміщення в Харкові.