Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА
Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил, что жители громад на левом берегу Оскола начали выезжать, часть населенных пунктов там — без газа и электричества.
«Ситуация напряженная достаточно. Мы видели, что линия фронта немного подвинулась, приближается, и это чувствуется. Соответственно, этот обстрел из танка по левому берегу реки Оскол – по городу Купянск — это, очевидно, следствие того, что линия фронта приближается. Ситуацию пытаемся держать под контролем, но последние обстрелы привели к тому, что у нас левый берег – Куриловская громада и (частично) Купянская громада – остаются без газа. Сейчас пытаемся возобновить снабжение, но у нас в результате того, что враг постоянно обстреливает, есть опасность для ремонтных бригад. Поэтому не рискуем, сейчас оцениваем ситуацию и возобновим как электроснабжение по некоторым улицам и населенным пунктам, так и газоснабжение», — сказал Канашевич.
Он также сообщил, что из сел на левом берегу Оскола из-за интенсификации обстрелов начали выезжать люди, которые прожили у линии фронта все это время. По статистике, которая есть в распоряжении РВА, это в основном пожилые жители громады, 1940-1950-х годов рождения.
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«Особенно это касается Куриловской громады: населенных пунктов Колесниковка, Кругляковка, Глушковка, Новоосиново. Люди поехали. Последние дней десять – возможно две недели мы фиксируем, что от 30 до 50 человек с левого берега реки Оскол выезжают», — отметил начальник РВА.
Эвакуироваться помогают штаб, созданный при ХОВА, полиция и волонтеры. Выезжающим предлагают места для размещения в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил, что жители громад на левом берегу Оскола начали выезжать, часть населенных пунктов там — без газа и электричества".