Live
  • Чт 12.09.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.49

Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА

Происшествия 08:19   12.09.2024
Оксана Горун
Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА Скриншот

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил, что жители громад на левом берегу Оскола начали выезжать, часть населенных пунктов там — без газа и электричества.

«Ситуация напряженная достаточно. Мы видели, что линия фронта немного подвинулась, приближается, и это чувствуется. Соответственно, этот обстрел из танка по левому берегу реки Оскол – по городу Купянск — это, очевидно, следствие того, что линия фронта приближается. Ситуацию пытаемся держать под контролем, но последние обстрелы привели к тому, что у нас левый берег – Куриловская громада и (частично) Купянская громада – остаются без газа. Сейчас пытаемся возобновить снабжение, но у нас в результате того, что враг постоянно обстреливает, есть опасность для ремонтных бригад. Поэтому не рискуем, сейчас оцениваем ситуацию и возобновим как электроснабжение по некоторым улицам и населенным пунктам, так и газоснабжение», — сказал Канашевич.

Он также сообщил, что из сел на левом берегу Оскола из-за интенсификации обстрелов начали выезжать люди, которые прожили у линии фронта все это время. По статистике, которая есть в распоряжении РВА, это в основном пожилые жители громады, 1940-1950-х годов рождения.

Читайте также: ISW : РФ продвинулась под Купянском и пыталась наступать на севере Харьковщины

«Особенно это касается Куриловской громады: населенных пунктов Колесниковка, Кругляковка, Глушковка, Новоосиново. Люди поехали. Последние дней десять – возможно две недели мы фиксируем, что от 30 до 50 человек с левого берега реки Оскол выезжают», — отметил начальник РВА.

Эвакуироваться помогают штаб, созданный при ХОВА, полиция и волонтеры. Выезжающим предлагают места для размещения в Харькове.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
09.09.2024, 10:36
Участились обстрелы и пожары: глава громады под Харьковом обратился к жителям
Участились обстрелы и пожары: глава громады под Харьковом обратился к жителям
11.09.2024, 12:07
В Курской области ВС РФ начали штурмовать с бронетехникой — DeepState
В Курской области ВС РФ начали штурмовать с бронетехникой — DeepState
11.09.2024, 07:35
Главные новости Харькова 12.09: удары по Боровой, Золочеву и Купянску, фронт
Главные новости Харькова 12.09: удары по Боровой, Золочеву и Купянску, фронт
12.09.2024, 09:19
Шмыгаль о зиме: сосредоточились на Харькове, потому что там уничтожили все ТЭЦ
Шмыгаль о зиме: сосредоточились на Харькове, потому что там уничтожили все ТЭЦ
10.09.2024, 21:51
РСЗО «Торнадо-С» вновь применили по Харьковщине: пострадала женщина (фото)
РСЗО «Торнадо-С» вновь применили по Харьковщине: пострадала женщина (фото)
12.09.2024, 09:32

Новости по теме:

08:46
Били КАБами, артиллерией и РСЗО – полиция про обстрелы Харьковщины
08:19
Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА
07:38
ISW : РФ продвинулась под Купянском и пыталась наступать на севере Харьковщины
11:42
Почему ВСУ не «отрезают» ВС РФ на Харьковщине: версия Коваленко (видео)
09:40
Враг хочет вернуть утраченные позиции возле Липцев — ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил, что жители громад на левом берегу Оскола начали выезжать, часть населенных пунктов там — без газа и электричества".