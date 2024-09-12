Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил, что жители громад на левом берегу Оскола начали выезжать, часть населенных пунктов там — без газа и электричества.

«Ситуация напряженная достаточно. Мы видели, что линия фронта немного подвинулась, приближается, и это чувствуется. Соответственно, этот обстрел из танка по левому берегу реки Оскол – по городу Купянск — это, очевидно, следствие того, что линия фронта приближается. Ситуацию пытаемся держать под контролем, но последние обстрелы привели к тому, что у нас левый берег – Куриловская громада и (частично) Купянская громада – остаются без газа. Сейчас пытаемся возобновить снабжение, но у нас в результате того, что враг постоянно обстреливает, есть опасность для ремонтных бригад. Поэтому не рискуем, сейчас оцениваем ситуацию и возобновим как электроснабжение по некоторым улицам и населенным пунктам, так и газоснабжение», — сказал Канашевич.

Он также сообщил, что из сел на левом берегу Оскола из-за интенсификации обстрелов начали выезжать люди, которые прожили у линии фронта все это время. По статистике, которая есть в распоряжении РВА, это в основном пожилые жители громады, 1940-1950-х годов рождения.

«Особенно это касается Куриловской громады: населенных пунктов Колесниковка, Кругляковка, Глушковка, Новоосиново. Люди поехали. Последние дней десять – возможно две недели мы фиксируем, что от 30 до 50 человек с левого берега реки Оскол выезжают», — отметил начальник РВА.

Эвакуироваться помогают штаб, созданный при ХОВА, полиция и волонтеры. Выезжающим предлагают места для размещения в Харькове.