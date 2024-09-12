ISW : РФ продвинулась под Купянском и пыталась наступать на севере Харьковщины
Армия РФ 11 сентября в очередной раз пыталась наступать на севере Харьковской области, однако ситуация на фронте осталась без изменений. В то же время на Купянском направлении им все же удалось добиться некоторых успехов, сообщают в Институте изучения войны (ISW).
«Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска на фоне продолжающихся боевых действий вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 10 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что российские войска немного продвинулись к северу от Стельмаховки (к юго-востоку от Купянска)», – проинформировали в ISW.
Кроме того, уточнили в ISW, РФ все еще пытается наступать возле Синьковки – на северо-востоке от Купянска и на востоке от города, около Петропавловки.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, купянск, штурм;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 07:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 11 сентября в очередной раз пыталась наступать на севере Харьковской области, однако ситуация на фронте осталась без изменений. В то же время на Купянском направлении им все же удалось добиться некоторых успехов, сообщают в Институте изучения войны (ISW).".